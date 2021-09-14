Osmaniye'de ruhsatsız 6 silah ele geçirildi

Osmaniye’de polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda ruhsatsız 6 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda 3’ü tabanca 3’ü av tüfeği olmak üzere ruhsatsız 6 silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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