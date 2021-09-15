Kaybolan yaşlı kadını jandarma ve AFAD ekipleri buldu

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Osmaniye merkez Dereli köyü kırsalında kaybolan alzaymır hastası 92 yaşındaki kadın, jandarma ve AFAD ekiplerinin aramaları sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Dereli köyünde ikamet eden 92 yaşındaki alzaymır hastası H.K.’dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese giden jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında durumu AFAD’a bildirdi. Jandarma, AFAD ve köylülerin araması ile yaşlı kadın gece yarısı köy kırsalında bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan kadın ailesine teslim edildi.

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