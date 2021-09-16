Çalınan elektrikli bisiklet bulunarak sahibine teslim edildi

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Osmaniye’de çalınan elektrikli bisiklet polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi’nde çalınan elektrikli bisikletle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmalarının ardından bisikleti çalan şahsın Ö.Ö. olduğunu tespit etti. Fiziki takibin ardından çaldığı elektrikli bisikletle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ö.Ö. hakkında adli tahkikat başlatılırken çalınan elektrikli bisiklet ise sahibine teslim edildi.

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