Kaymakam Taşkıran pandemi kurallarına uyulmasını istedi

Osmaniye'nin Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını istedi

İlçeye bağlı Mehmetli Beldesi'ni ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Taşkıran, Covid19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunarak, pandemi kurallarına uyulmasını ve gerekli özverinin gösterilmesini istedi.

Beldelerde ve köylerde yaşanan eksiklikleri yerinde görmek üzere bu tür ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kaymakam Taşkıran, "Sumbas Kaymakamlığı olarak bizlere ileten talepleri yerine getirmek ve sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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