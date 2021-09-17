Osmaniye’de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlenecek

Osmaniye’de 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla “9. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” 19 Eylül Pazar günü yapılacak.

2013 yılında İzmir'de başlayan 9 yıl içerisinde büyüyen etkinlik olan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Türkiye'de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların dikkatini çekti. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' bu yıl yaklaşık 150 şehirde, yaklaşık 25 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılacak. 19 Eylül Pazar günü saat 17:00 'da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak olan tur Masal Park’ta son bulacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Elif Yaren Çolakkadıoğlu, “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek istiyoruz. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir. Osmaniye’de de düzenleyeceğimiz etkinlik 19 Eylül Pazar günü saat 17.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak ve Masal Park’ta sona erecek. Etkinliğin yapılacağı güzergah da trafiğe kapatılacak ve katılımcıların rahat bir sürüş yapmaları sağlanacak. Etkinliğin sonunda Masal Park’ta katılımcıların birbirini tanıması ve kaynaşması amacıyla müzik eşliğinde eğlence düzenlenecek. Etkinliğe katılım ücretsizdir ve kayıt yaptırmanıza gerek yoktur. Sadece bisikletinizi ve kendinizi süsleyip gelmeniz yeterlidir. Tüm Osmaniyeli kadınlarımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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