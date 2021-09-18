Demir kesme makasıyla markete girmek istedi; o anlar kamerada

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de, demir kesme makası ile marketin asma kilidini kırarak, girmeye çalışan hırsızlık şüphelisi E.A. (18), güvenlik kamerasına yansıdı. 21 suçtan kaydı bulunan E.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Esenevler Mahallesi Yusuf Şanlı Sokak'ta sabah iş yerine gelen market sahibi, asma kilitlerin kesilmeye çalışıldığını fark edince kamera kayıtlarını izledi. İş yeri sahibi, gece elinde demir kesme makası ile market önüne gelen, kapüşonlu şüphelinin asma kilitleri kesmek için uzun süre uğraştığını gördü. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin, 21 suçtan kaydı bulunan E.A. olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisi, kısa süren çalışma sonrası yakalanarak, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-09-18 12:19:27



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