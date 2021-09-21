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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de ‘Hayvan Sevgisi’ temalı resim yarışması düzenlenecek

İHA

Osmaniye’de ‘Hayvan Sevgisi’ temalı resim yarışması düzenlenecek

Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından ‘Hayvan Sevgisi’ konulu resim yapma yarışması düzenlenecek.
Osmaniye Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Hayvan Sevgisi’ temalı resim yapma yarışması düzenleyecek. Duyarlılık eğitimi olarak da adlandırılabilecek olan resim yapma yarışması çocukların duygu dünyasını ve ifade gücünü geliştirerek hayvan sevgisini arttırmak amaçlı ilkokullar ve ortaokullar arası olmak üzere iki kategoride yapılacak.
Osmaniye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çocukların hayallerini ve düşüncelerini kâğıtlara yansıtacak olan yarışmaya merkeze bağlı tüm özel ve resmi okullarda öğrenim gören ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler katılabilecek. Katılımcılar, 35x50 ebatlarında kâğıtlara istedikleri tekniği kullanarak çizecekleri resmi son başvuru tarihi olan 1 Ekim Cuma günü saat 14.00’a kadar Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Her öğrencinin sadece bir resimle katılabileceği resim yapma yarışmasına katılım şartnamesi www.osmaniyebld.gov.tr adresinden incelenebilecek veya (0328) 440 00 80 numaralı çağrı merkezini arayarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden detaylı bilgi alabileceklerdir” denildi.
Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 4 Ekim’de düzenlenecek etkinlikte verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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