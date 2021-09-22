Osmaniye’de kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlaya devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Kaza, OsmaniyeGaziantep D400 Karayolu ayrımı Şekerdere köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 CLB 556 plakalı beton mikseri seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fıstık tarlasına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü kontrol amaçlı Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.