Osmaniye’de 468 okul servisi denetlendi

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Osmaniye’de 20212022 EğitimÖğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından 468 okul servisi denetlendi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Timleri tarafından 20212022 EğitimÖğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçları denetlenmeye başladı. Kent genelinde yapılan denetimlerde toplamda 468 okul servisi denetlenerek servis sürücüleri, rehber personel ve öğrencilere Covid19 tedbirleri kapsamında farkındalığın arttırılması amacıyla da bilgilendirme yapıldı.

20212022 EğitimÖğretim yılı döneminde okul servis aracı denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

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