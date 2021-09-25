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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Taşkıran, 11 köyü gezdi

İHA

Kaymakam Taşkıran, 11 köyü gezdi

Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, 2021 yılı KÖYDES programı kapsamında yapılacak yatırımların olacağı ilçeye bağlı Höyük, Gafarlı, Çiçeklidere, Esenli, Yeşilyayla, Alibeyli, Akdam, Yazıboyu, Küçükçınar, Kızılömerli ve Reşadiye Köylerinde kilit parke taşı yapılması planlanan yollarda incelemelerde bulundu.
Köylere Hizmet Götürme Birliği yetkililerinin de katıldığı incelemelerde, Kaymakam Taşkıran yapımı devam eden hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Taşkıran, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs dönemi olmasına rağmen köylerimize yapılan yatırım ve hizmetler aralıksız devam ediyor. Köylerimizde kilitli parke taşı döşeme işleri, arazi yol yapım çalışmaları, yağmur suyu aktarılması için kanal çalışmaları ve su depolarında bakım onarım işleri devam ediyor. Ayrıca köylülerimizin talepleri doğrultusunda yapılması gereken hizmetleri plan ve programa almak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Sumbas Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran'ın köy ziyaretlerine Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümenleri İl Genel Meclis Üyesi Veli Gani, İl Genel Meclis Üyesi Harun Kundakçı, Akdam Köyü Muhtarı Hacı Osman Kadıpğlu, Alibeyli Köyü Muhtarı Ali Halaç ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Kağan Gökçeli'de hazır bulundular.

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