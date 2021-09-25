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Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan orman yangınında bin 500 hektar alan küle dönerken yağmurun ardından yanan ağaçların köklerinden çıkan filizler, felaketin rengi siyahın izlerini silerek yeşile dönmeye başladı

İHA

Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan orman yangınında bin 500 hektar alan küle dönerken yağmurun ardından yanan ağaçların köklerinden çıkan filizler, felaketin rengi siyahın izlerini silerek yeşile dönmeye başladı

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz’da başlayan orman yangınında yaklaşık bin 500 hektar alan yanarak küle döndü. Yangın sonrasında yağışların ardından yanan ağaçlar, köklerinden çıkardığı filizlerle felaketin rengi olan siyahı yeşile boyadı. Yaklaşık 1 metre boyuna ulaşan filizler, yeniden umudun doğuşunun simgesi oldu.
Merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 15.15'te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayılmıştı. Yerleşim yerini tehdit eden alevlere karşılık merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 2 uçak, 4 helikopter, 149 adet arazöz ve su tankı, 47 adet iş makinesi ile toplamda 202 adet araçla 620 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınmış yangında yaklaşık bin 500 hektar ormanlık alanın küle dönerken bazı ev ve ahırlar yanarken hayvanlarda telef olmuştu.
Yangının ardından etkili olan yağmur yağışlarıyla birlikte birçok bitki ve ağaç türüne ait filizler küllerin arasından çıkarak yeniden doğuşun simgesi olurken felaketin rengi siyahta yeşile boyanmaya başladı. Umudun simgesi filizlerin yoğunluğu ve bazılarının boylarının 1 metreyi aştığı görülürken doğa tekrardan kendi rengine bürünmeye başladı. Ayrıca yangın öncesi dikimi yeni yapılan fidanların tamamen yanarak küle dönmesiyle arazi üzerinde yanmış fidanların köklerinden yeşillikler fışkırdığı görüldü.
Yanmış ağaç köklerinde yeşermeler meydana geldiğini ifade eden Bekir Burak Canbolat, “Yaklaşık 2 ay önce Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde orman yangını çıkmıştı. Yangında bin 500 hektarlık alan zarar görürken yağmurların yağmasıyla birlikte yanmış ağaç köklerinden yeşermeler meydana geldi. Simsiyah topraklarda yeşillik görmek bizleri mutlu etti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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