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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 4 - Elazığspor: 0

İHA

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 4 - Elazığspor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 4. Hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Elazığspor’u 40 mağlup etti. Maçı izleyen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, maç sonunda maçı farklı kazanan Osmaniyespor futbolcularını tebrik etti.

Stat: 7 Ocak
Hakemler: Serkan Pınar xx, Yakup Erdoğan xx, Ömer Akman xx
Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal xx, Sinan Altınel xxx, Muhammet Mustafa Gundak xx, Mehmet Sefa Etöz xx (Muzaffer Gebeci dk. 86 xx), Yavuz Koç xxx, Ali Sinan Gayla xx (Umut Koray Öz dk. 75 xxx), Bora Taşdemir xxx (Ali Mevran Ablak dk. 75 xx), Mehmet Fatih Ayık xx (Burak Kara dk. 61 xx), Mehmet Tolunay Gül xx (Ahmet Taner Çukadar dk. 86 xx), Onur Kızıltaş xxx, Gökhan Lale xxx
Elazığspor: İbrahim Akdaş x, Muhammed Düzgüner xx, Cihan Canpolat xx, Fırat Ergün x (Muhammed Umut Akbulut dk. 64 xx), Salih Polatdemir xx (Cihan Aslan dk. 83 x), Murathan Özen x (Ahmet Ormanoğlu dk. 33 xx), Ahmet Ertuğrul Öztürk x (Selim Enes Özeren dk. 64 x), Hasan Ekici xx, Gökhan Ekmen xx, İzzet Topatar x (Görkem Yağcı dk. 46 xx), Yusuf Ensar Poyrazlı xx
Goller: Bora Taşdemir (dk. 28), Sinan Altınel (dk. 83), Gökhan Lale (dk. 85) (Osmaniyespor FK)
Sarı Kartlar: Mehmet Fatih Ayık (Osmaniyespor FK), Salih Polatdemir, Gökhan Ekmen (Elazığspor)

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