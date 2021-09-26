TFF 2. Lig: Kahramanmaraş: 0 - AN Zentrum Bayburt Özel İdare: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 2. Lig: Kahramanmaraş: 0 - AN Zentrum Bayburt Özel İdare: 1

İHA

TFF 2. Lig: Kahramanmaraş: 0 - AN Zentrum Bayburt Özel İdare: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 4. haftasında Kahramanmaraş, sahası bakımda olduğu için Osmaniye’de oynanan maçta rakibine 10 mağlup oldu.

Stat: 7 Ocak
Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Hakan Erkan xx, Oğuzhan Kocaçoban xx
Kahramanmaraş: Ahmet Üçgün xxx, Taşkın Kartal xx (İshak Doğan dk. 72 x), Ramazan Övünç xx, Enis Durak xx (Sefa Saz dk. 46 xx), Birkan Öksüz xx, Mehmet Burak Tarlabölen x (Ebubekir Berke Tambay dk. 46 xx), Emre Özkan xx (Mustafa Sol dk. 80 ?), Mert Çakar x (Canberk Aydın dk. 46 xx), Yakup Ramazan Zorlu xx, Hamit Bayraktar xx, Anıl Çıracı xx
AN Zentrum Bayburt Özel İdare: Zülküf Özer xx, Ömer İnan xx, Sefa Narin xx (Ömer Faruk Çalışkan dk. 90+?), Onur Kolay xxx, İlker Sayan xx (Ali Aydemir dk. 62 xx), İbrahim Alan xx (Yunus Emre Yalçın dk. 46 xx), Emre Şahin xx, Uğur Aygören xx, Uğur Mustafa Türk xxx (Mehmet Taşçı dk. 90 ?), Ali Fırat Okur xx, Ömer Esenkaya xx
Gol: Uğur Mustafa Türk (dk. 22) (AN Zentrum Bayburt Özel İdare Spor)
Sarı Kartlar: Ramazan Övünç, Hamit Bayraktar (Kahramanmaraş Spor), Yunus Emre Yalçın (AN Zentrum Bayburt Özel İdare Spor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 4 - Elazığspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 4 - Elazığspor: 0
Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji Kadirli Fen Lisesi açıldı
Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan orman yangınında bin 500 hektar alan küle dönerken yağmurun ardından yanan ağaçların köklerinden çıkan filizler, felaketin rengi siyahın izlerini silerek yeşile dönmeye başladı
YEREL HABERLER Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini ...
Kaymakam Taşkıran, 11 köyü gezdi
YEREL HABERLER Kaymakam Taşkıran, 11 köyü gezdi
"Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi
YEREL HABERLER "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında ...
OBEM yeni dönem kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER OBEM yeni dönem kurs kayıtları başladı
Osmaniye’de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de otomobil ile hafif ticari araç kafa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.