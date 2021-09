TFF 2. Lig: Kahramanmaraş: 0 - AN Zentrum Bayburt Özel İdare: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 4. haftasında Kahramanmaraş, sahası bakımda olduğu için Osmaniye’de oynanan maçta rakibine 10 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Hakan Erkan xx, Oğuzhan Kocaçoban xx

Kahramanmaraş: Ahmet Üçgün xxx, Taşkın Kartal xx (İshak Doğan dk. 72 x), Ramazan Övünç xx, Enis Durak xx (Sefa Saz dk. 46 xx), Birkan Öksüz xx, Mehmet Burak Tarlabölen x (Ebubekir Berke Tambay dk. 46 xx), Emre Özkan xx (Mustafa Sol dk. 80 ?), Mert Çakar x (Canberk Aydın dk. 46 xx), Yakup Ramazan Zorlu xx, Hamit Bayraktar xx, Anıl Çıracı xx

AN Zentrum Bayburt Özel İdare: Zülküf Özer xx, Ömer İnan xx, Sefa Narin xx (Ömer Faruk Çalışkan dk. 90+?), Onur Kolay xxx, İlker Sayan xx (Ali Aydemir dk. 62 xx), İbrahim Alan xx (Yunus Emre Yalçın dk. 46 xx), Emre Şahin xx, Uğur Aygören xx, Uğur Mustafa Türk xxx (Mehmet Taşçı dk. 90 ?), Ali Fırat Okur xx, Ömer Esenkaya xx

Gol: Uğur Mustafa Türk (dk. 22) (AN Zentrum Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı Kartlar: Ramazan Övünç, Hamit Bayraktar (Kahramanmaraş Spor), Yunus Emre Yalçın (AN Zentrum Bayburt Özel İdare Spor)

