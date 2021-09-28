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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye Belediyesi hizmet tanıtım standı açtı

İHA

Osmaniye Belediyesi hizmet tanıtım standı açtı

Osmaniye Belediyesi kente gelen üniversite öğrencilerine belediye hizmetlerini tanıtmak amacıyla bilgilendirme standı açtı.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 20212022 EğitimÖğretim yılında yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kente gelen öğrencilere Osmaniye Belediyesi’nin hizmetlerini tanıtmak için bilgilendirme stantları kurdu. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kampüsünde açılan tanıtım standında öğrencilere Belediye Başkanı Kadir Kara’nın hoş geldiniz mektubu ile çeşitli hediyeler verildi.
Başkan Kadir Kara’nın öğrencilere hitaben yazdığı mektupta, “değerli genç arkadaşım, okumak gibi çok önemli bir görevi yerine getirmek amacıyla Osmaniye’yi seçmiş olman bizi ziyadesi ile sevindirmiştir. Osmaniye, nispeten genç bir il olmasına rağmen hızla gelişmektedir. Bu kentte, senin rahat edebilmen için gereken her türlü çabayı göstermekteyiz. Kentimiz, Türk tarih ve kültür değerlerine sahip birçok müze ve ziyaret yerlerine sahiptir. Spor ve sosyal yaşam için gerekli altyapı çalışmaları da mevcuttur. Üniversitemiz gerek kampüs, gerekse eğitim koşulları açısından ülkemizin önemli üniversiteleri arasında yer almıştır. Ama en önemli farkımız; hoşgörü ve misafirperverliğimizdir. Eğitim süresince, karşılaşabileceğin her türlü sorun için başvurabileceğin bir kurum yöneticisi ve bir abin olarak sana mutlu, başarılı bir eğitim hayatı diliyor ve tüm Osmaniyeliler adına “Mutlu Şehir’e hoş geldin.” İfadeleri yer aldı.
Verilen hediyelerden ve sıcak karşılanmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler ise, ‘Böylesi sıcak bir karşılama ortamı sağlayarak üzerimizdeki kaygıları ortadan kaldıran Osmaniye Belediyesi’ne, Belediye Başkanı ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.

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