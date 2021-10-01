Osmaniye’de bisiklet ve yürüyüş yolu yapımı başladı

Osmaniye Belediyesi tarafından Karacalar köprüsü ile Karaçay köprüsü arasında kalan alanda yapılması planlanan ‘Bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu’ projesinin yapımına hızla başlandı.

Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası ile yürütülen ‘bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu’ projesinin yer teslimi İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü ve belediye yetkilileri ile birlikte yapıldı. Karacalar köprüsü ile Karaçay köprüsü arasında kalan alanda uygulanacak olan ‘bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu’ projesinin yapımına hızla başlandı.

Projenin en kısa zamanda tamamlanacağını ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Şehrimizin geleceği için proje üretmeye ve hayata geçirmeye devam ediyoruz. Devam eden yağmur suyu projemizin ardından kente nefes aldıracak bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolunu en kısa zamanda tamamlayarak siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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