Ayşe Hatun Önal’ın acı günü Şarkıcı ve manken Ayşe Hatun Önal’ın annesi beyin kanamasından hayatını kaybetti

Şarkıcı ve manken Ayşe Hatun Önal’ın annesi Şengül Önal, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
Osmaniyeli olan şarkıcı ve manken Ayşe Hatun Önal’ın Osmaniye’de yaşayan 75 yaşındaki annesi Şengül Önal yaşadığı evde gece saatlerinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Şengül Önal’ın cenazesinin bugün Osmaniye'ye bağlı Cevdetiye beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.