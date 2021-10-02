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Bahçesinde yetiştirdiği 3 kiloluk patlıcan görenleri şaşırttı

İHA

Bahçesinde yetiştirdiği 3 kiloluk patlıcan görenleri şaşırttı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir çiftçinin bahçesinde yetiştirdiği normalinden kat kat daha büyük ve 3 kilogram ağırlığındaki patlıcan görenleri şaşırttı.
Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyünde yaşayan çiftçi İrfan Soytorun, evinin önündeki bahçeye patlıcan, biber, domates fideleri dikti. Sebze veren patlıcanların arasında diğerlerinden farklı olarak bir anda büyüyen ve normal patlıcanların 30 katı ağırlığa erişen devasa patlıcanı fark eden İrfan Soytorun, patlıcanı dalından koparıp tarttı. Tam olarak 3 kilo 60 gram ağırlığında olan dev patlıcan görenleri şaşırttı.
Patlıcanı yemek yapıp aile boyu yemeyi düşünen İrfan Soytorun, “Bahçemize ektiğim patlıcanlar arasında bu şekilde dev bir patlıcan yetişti. Koparıp tarttım 3 kilonun üzerinde geliyor. Normal patlıcanlar 10150 gram ağırlığında olur. Bu patlıcan 2030 kat daha büyük. Bahçemizde doğal organik şekilde hayvan gübresi ile sebze meyve yetiştiriyorum. Bu patlıcanı görünce bende şaşırdım. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Patlıcanı yemek yapmayı düşünüyoruz. Sanırım 2025 kişi doyar” şeklinde konuştu.

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