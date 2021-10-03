Çocukların topladığı pet şişeler, sokak canlarına mama oldu



İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)OSMANİYE'de 6 ay önce açılan, yüzlerce sahipsiz sokak hayvanının tekrar sağlığına kavuşmasını sağlayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği projeyle sahipsiz sokak canlarını doyurdu. 7 Ocak İlkokulu öğrencileri ile başlatılan projede, okula getirilen pet şişeler, gönüllüler tarafından alınarak, geri dönüşüm firmalarına satılıp, elde edilen gelirle, tedavisi devam eden sokak canları için yüksek proteinli mama alındı.

Kentte 6 ay önce açılan ve yüzlerce sahipsiz sokak canının tekrar şifa bulduğu HAYTAP Tedavi Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında başlattıkları bir proje ile sahipsiz sokak canlarını doyurdu. 7 Ocak İlkokulu öğrencileri ile başlatılan projede, her cuma günü öğrenciler tarafından okula getirilen pet şişeler, HAYTAP gönüllüleri tarafından alınarak, geri dönüşüm firmalarına satılıp, elde edilen gelir ile tedavisi devam eden sokak canları için yüksek proteinli mama alındı. Bu mamalar ile birlikte öğrenciler, sahipsiz sokak canlarını besleme faaliyetinde bulundu. Öğrenciler ayrıca tedavi merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Okulda görevli sınıf öğretmeni Nesrin Ceylan, ülke genelinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ne destek verdiklerini kaydetti. Ceylan, "Öğrencilerimiz, topladıkları atıkları okula getirdi ve daha sonra bunların satışını yaparak mama satın aldık. Öğrencilerimiz bu mamaları sokak hayvanlarına yedirerek onlara sevgilerini gösterdiler. Öğrencilerimiz tedavi merkezini ziyaretlerinde, köpeklerin kalp atışlarını dinlediler, kulak muayeneleri yaptılar. Amacımız ayrıca onlara veteriner hekimliği sevdirmekti. Diğer okullarımıza bunun örnek olmasını dilerim. Ayrıca, günlerce unutamayacakları bir anıya dönüşen projemizi yıl boyu devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise tedavi merkezinde, özellikle trafik kazası sonucunda yaralanan birçok canın tedavi edilip yeniden hayata kazandırılmaya çalışıldığını söyledi. Laçinbala, "Kırık tedavisi yaklaşık 45 gün süren bir süreçtir. Burada özenli bir besleme ve bakım olduğu için böyle bir bahçe yaptık. 4 Ekim Hayvan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında da okullarımız buraya büyük bir ilgi göstermektedir" diye konuştu.

PROJE YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Proje hakkında bilgi veren Laçinbala, "Bağışlarla ayakta kalan sistemimize destek amaçlı değişik fikirler üretirken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın titizlikle üzerinde durduğu Sıfır Atık Projesi aklımıza geldi. Çocuklarımız hafta boyunca tükettikleri pet şişeleri çöpe atmayarak biriktirecekler, her Cuma günü de toplayıp geri dönüşüm şirketlerine satacağız. Yıl boyu sürdürülecek projemizde elde edilen gelirler ile bahçemizdeki canlar doyurularak tedavileri tamamlanacak. Bu projenin diğer okullara ve şehirlere örnek olmasını dileriz. Yaşam ellerinizde" ifadelerini kullandı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-10-03 10:47:07



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