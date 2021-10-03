Saman balyası, odun kütüğü eline ne geçtiyse kaldırdı halterde Türkiye şampiyonu oldu Doğuştan görme engelli 21 yaşındaki Nuri Poyraz, imkansızlıklar içerisinde hazırlandığı halter şampiyonasında iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu

Osmaniye’nin Bahçe köyünde yaşayan doğuştan görme engelli 21 yaşındaki Nuri Poyraz, saman balyası, odun kütüğü ve ağırlık olarak eline ne geçtiyse kaldırarak çalıştığı halter şampiyonasında iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Bahçe köyünde yaşayan 21 yaşındaki Nuri Poyraz, görme engelli olarak dünyaya geldi. Poyraz, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Konya’da halter şampiyonası düzenleneceğini duyunca daha önce halterde hiçbir deneyimi olmamasına rağmen şampiyonaya katılmak için kolları sıvadı. Yaşadığı köyde saman balyası, odun kütüğü, mutfak tüpü gibi ağırlıkları kaldırarak şampiyonaya hazırlanan genç, daha sonra Kütahya şampiyonası için Konya’ya gitti. Poyraz'a yarışmadan sadece 2 saat önce halter sporunun nasıl yapılacağı, halter barının nasıl kaldırılacağı gösterildi.

Köyünde imkansızlıklar içerisinde şampiyonaya hazırlanan Nuri Poyraz, 125 artı kiloda iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Bundan sonraki hedefinin milli takıma girmek olduğunu belirten Poyraz, daha sonra Avrupa şampiyonu olmak istiyor. Nuri Poyraz, “Ben daha önce halter sporunu hiç bilmiyordum. Sadece 2 saat nasıl yapılacağını gösterdiler. Kendi kilomda Türkiye şampiyonu oldum ve iki altın madalya kaldırdım. Bu şampiyonaya köyümde saman balyası, odun kütüğü falan kaldırarak hazırlandım. Zaten bunlar köyde yaptığım işlerdi. Bundan sonraki amacım milli takıma girmek ve Avrupa şampiyonu olmak. Ama şu andaki en büyük problemim işsizim, bir iş arıyorum. Bir yerlerde çalışmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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