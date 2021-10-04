Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor Osmaniye’de milli takım sporcuları ile milli takıma girmeye hazırlanan sporcular traktör lastiği, balyoz ve halatla antrenman yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor Osmaniye’de milli takım sporcuları ile milli takıma girmeye hazırlanan sporcular traktör lastiği, balyoz ve halatla antrenman yapıyor

İHA

Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor Osmaniye’de milli takım sporcuları ile milli takıma girmeye hazırlanan sporcular traktör lastiği, balyoz ve halatla antrenman yapıyor

Osmaniye’de milli takım sporcuları ile milli takıma girmeye hazırlanan sporcular traktör lastiği, balyoz ve halatla güç topluyor. Crossfit sporunda teknik anlamda kullandıkları sırt, göğüs, kol ve bacaklarını geliştiren sporcular için traktör lastiği, balyoz ve halat yaşamlarının vazgeçilmezi haline geliyor.
Osmaniye’de crossfit sporuna gönül veren milli takım sporcuları ile milli takıma girmeyi hedefleyen sporcular Milli Takım Antrenörü Yusuf Güngördü gözetiminde haftada bir gün antrenman yapıyor. Antrenmanlarda vücutlarının sırt, göğüs, kol ve bacaklarını teknik anlamda kullanan sporcular kemikleşmiş bir vücuda sahip olmak için traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor. Haftada bir gün antrenmanlara katılan sporcular ısınma çalışmalarının ardından sporun vazgeçilmezi haline gelen traktör lastiğine balyozla teknik açıdan vuruş yapıyor. Traktör lastiği üzerinde çalışmalarını bitiren sporcular ardından ellerine aldıkları halatı teknik bir duruş sergiledikten sonra sallamaya başlıyorlar.
Crossfit sporunda traktör lastiğinin öneminden bahseden Milli Takım Antrenörü Yusuf Güngördü, “Crossfit antrenmanlarımızda birçok hareket var. Üst bölümden tutun ayaklarımızın uçlarına kadar tüm çalışmaları yapıyor. Halat çalışmalarından tutun zıplamalar, göğüs kol çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi tabi traktör lastiğinin üç dört tane varyasyonu var. Bu varyasyonlardan traktör lastiğine balyozla vurduğunuzda tüm kaslarınızın çalıştığını hissediyorsunuz” diye konuştu.
Balyozla traktör lastiğine vurarak vücutlarının sırt, göğüs, kol ve bacaklarında güç depoladıklarını ifade eden İdal Yıldırım, “17 yaşındayım. 3 yıl önce bu sporu başladım. Şimdiki hazırlıklarımı milli takım için yapıyorum. Milli takım formasını giymek benim en büyük hayalim. Bu hayalimi gerçekleştirmek için kaslarımın yerinde olmasını bildiğim için crossfit antrenmanlarıma aralıksız devam ediyorum. Antrenmanlarda kullandığımız olmazsa olmazlarımızdan traktör lastiği, halat ve balyoz bunlar vücudumuzun beli bölümlerini geliştirirler. Sırt, kol ve bacak bizler için teknik anlamda çok önemlidir” dedi.
Milli takım adına yarışmaya hak kazanan milli takım sporcusu Rasim Karabulut ise, “Crossfit’te traktör lastiği, balyoz ve halat başta olmak üzere farklı aletler sayesinde güçlü bir yapıya sahip oluyoruz. Traktör lastiğine balyozla vurduğumuzda bütün vücudumuz çalışıyor. Halatta da aynı şekilde tüm vücudumuz çalışıyor. Hedefim milli takım adında yarışmak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: ...
Düğünde nişanlı çift maganda kurşunuyla yaralandı
YEREL HABERLER Düğünde nişanlı çift maganda kurşunuyla yaralandı
Saman balyası, odun kütüğü eline ne geçtiyse kaldırdı halterde Türkiye şampiyonu oldu Doğuştan görme engelli 21 yaşındaki Nuri Poyraz, imkansızlıklar içerisinde hazırlandığı halter şampiyonasında iki altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Saman balyası, odun kütüğü eline ne geçtiyse kaldırdı ...
Nişanlı çift, katıldıkları düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı
YEREL HABERLER Nişanlı çift, katıldıkları düğünde muhtarın ...
Çocukların topladığı pet şişeler, sokak canlarına mama oldu
YEREL HABERLER Çocukların topladığı pet şişeler, sokak canlarına ...
Türkiye'de ilk... OSB’ye muz serası kuruldu Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 19 bin metrekare kapalı alana sahip muz serası kuruldu Proje kapsamında dikimi yapılan 4 bin 600 adet muz ağacından 2022 Eylül ayında ilk hasadın yapılması planlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk... OSB’ye muz serası kuruldu Osmaniye ...
Ayşe Hatun Önal’ın acı günü Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın beyin kanaması sonucu vefat eden annesi Şengül Önal, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi Annesinin ölüm haberini alan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, memleketi Osmaniye’ye gelerek cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Ayşe Hatun Önal’ın acı günü Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun ...
Bahçesinde yetiştirdiği 3 kiloluk patlıcan görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Bahçesinde yetiştirdiği 3 kiloluk patlıcan görenleri ...
Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu 1 kuruş borcu sorun olan adam: “Ziraat Bankası benim 1 kuruş borcumun peşine düşeceğine Lütfü Türkkan’a verdiği 36 milyon doların peşine düşsün”
YEREL HABERLER Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu 1 ...
Ayşe Hatun Önal’ın acı günü Şarkıcı ve manken Ayşe Hatun Önal’ın annesi beyin kanamasından hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ayşe Hatun Önal’ın acı günü Şarkıcı ve manken Ayşe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.