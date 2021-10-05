Mantar toplarken kaybolan vatandaşı jandarma ve AFAD ekipleri buldu

Osmaniye’nin Zorkun Yaylası’nda mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan vatandaş, jandarma ve AFAD ekiplerinin aramaları sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Zorkun Yaylası’nda ikamet eden 62 yaşındaki A.Ç. ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Ormanlık alanda yolunu kaybeden yaşlı adam gece saatlerine kadar ağaçların arasında çıkış yolu bulmaya çalıştı. A.Ç.’nin geri dönmemesi üzerine meraklanan yakınları kendi imkanlarıyla aramaya koyuldu. Aramaların sonuçsuz kalması üzerine A.Ç.’nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Jandarma, köy korucuları, AFAD ve vatandaşların araması ile şahıs gece saatlerinde ormanlık alanda bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan adam ailesine teslim edildi.

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