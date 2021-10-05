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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

İHA

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 250 kök kenevir bitkisi ile 835 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kadirli ilçesi Narlıkışla köyünde uyuşturucu madde imal ve ticaretini örgütlü olarak yapan Ö.Ş., E.Ş., T.Ş., N.K. ve K.B. isimli şahısların adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda bin 250 kök kenevir bitkisi, 835 gram esrar ile 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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