Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hayvan Sevgisi’ konulu resim yapma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Hayvan Sevgisi' temalı resim yapma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başkanlık makamında düzenlenen törende ödül almaya hak kazanan öğrenciler ödüllerini Belediye Başkanı Kadir Kara’dan aldı.

Eğitim hayatlarında öğrencilere başarılar dileyen Başkan Kadir Kara, “Belediyemizin yapmış olduğu resim yapma yarışmasına katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizlerin bu önemli çalışmaya katkı sağlamanız şehrimiz adına bizleri duygulandırdı. Eğitim hayatınızda sizlere başarılar diliyorum. Bizlere güç veriyorsunuz, hepinizi alınlarınızdan ve gözlerinizden öpüyorum. Kıymetli velilerimize ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışmada ilkokul kategorisinde Asya Atlı birinci, Yunus Emre İlkokulu’ndan Elif Eda Köksal ikinci, 7 Ocak İlkokulu’ndan Ayşe Belinay Dülger üçüncü olurken ortaokul kategorisinde ise Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu’ndan Diyar Has birinci, Mustafa Özden Ortaokulu’ndan Aslı Umur ikinci, Mustafa Özden Ortaokulu’ndan Eylül Güleç üçüncü oldu.

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