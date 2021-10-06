Haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan şahıslar tutuklandı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kadirli ilçesinde çalınan haberleşme ve enerji nakil kablolarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından kabloları çaldıkları belirlenen C.G. ve E.Z. isimli şahıslar kablolarla birlikte saklandıkları adreste yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, çalınan kablolar ise işletme yetkililerine teslim edildi.

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