TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Çorum FK: 2

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Kahramanmaraşspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasının bakımda olması nedeniyle Osmaniye’de oynanan maçta rakibi Çorum FK’ya 20 mağlup oldu ve puan hasretini gideremedi.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Volkan Okur xx, Harun Reşit Güngör xx, Orhan Timurtaş xx

Kahramanmaraşspor: Ahmet Üçgün xx, Taşkın Kartal xx, Mustafa Sol xx (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 78 x), Birkan Öksüz xx, Deniz Yılmaz xx, Ali Rıza Kılıç x (Enis Durak dk. 46 xx), Mert Çakar xx (Halil İbrahim Esen dk. 67 xx), Alican Karadağ xx (İshak Doğan dk. 69 xx), Hamit Bayraktar xx (Emre Özkan dk. 69 xx), Emre Bayram xx, Anıl Çıracı xx

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Hasan Küçcük xx (Atakan Akkaynak dk. 87 ?), Mehmet Gürkan Öztürk xx (Burak Çalık dk. 87 ?), Batuhan Er xx, Seçkin Getbay xx (Mikail Albayrak dk. 46 xx), Serkan Yavuz xx (Sabrican Vural dk. 90 ?), Muhsin Yıldırım xx, Abdulhamit Yıldız xx, İsmet Benli xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Murat Yıldırım dk. 67 xx)

Goller: Batuhan Er (dk. 66 pen), Murat Yıldırım (dk. 90) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Anıl Çıracı, Ali Rıza Kılıç, Ahmet Üçgün, Mustafa Sol (Kahramanmaraşspor)

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