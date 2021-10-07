Düziçi’nde okullar dezenfekte ediliyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında tüm okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Düziçi ilçe merkezi belde ve köylerde eğitim veren tüm okulların korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilmesi için özel bir inşaat firması tarafından ekipmanlar alındı. İlçe genelinde başlatılacak olan çalışmalar için pilot okul seçilen Düziçi İmam Hatip Ortaokulu’nda ki çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Turgay İlhan yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında Düziçi Belediyesi de elaman desteğinde bulunurken projeyle öğrencilerin daha sağlıklı eğitim alması hedeflendi.

Çalışmaları yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Kaymakam Turgay İlhan, çalışmaların tüm okullarda aralıksız edeceğini söyledi.

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