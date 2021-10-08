Osmaniye'de 5. Kitap Fuarı 22 Ekim'de açılıyor Fuarın bu yılki onur konuğu İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Yazar Selma Argon Ersoy olacak

Osmaniye Belediye tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Kitap Fuarı 2231 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Covud19 salgını nedeniyle geçen yıl açılamayan Kitap Fuarı bu yıl 2231 Ekim tarihleri arasında Masal Park yanında bulunan fuar alanında düzenlenecek. Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlıklarına başlanan 5’inci kitap fuarına yüzerlerce yayınevi ve yazar katılacak.

Ana teması ‘Çocuk ve Kitap’ olacak fuarda, okullarından uzak kalan öğrenciler için daha çok çocuk edebiyatçısı ve çocuk etkinlikleri yerini alacak. Kapılarını kitapseverlerin açacağı fuarda korona virüs tedbirleri kapsamında HES sorgulaması yapılacağı gibi maske takılması da zorunlu olacak.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, geçen yıl salgın nedeniyle kitap fuarını yapamadıklarını belirterek, “Son yapılan fuarda 105 bin kişinin üzerinde bir ziyaretçi kitap fuarına geldi. Tüm hemşerilerimizi Osmaniye’nin en büyük kültür organizasyonuna bekliyoruz. Kitapseverler hayranı oldukları bir yazara kitaplarını imzalatabilecek ve fuar alanında düzenlenecek olan söyleşi programlarına katılabilecek” dedi.

2021 yılının ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edilmesi nedeniyle Osmaniye Belediyesi 5. Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Yazar Selma Argon Ersoy olacak.

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