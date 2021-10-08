Seyir halindeki tırın dorsesi yandı, alevler makilik alana sıçradı Osmaniye’de otoyolda seyir halinde olan kuru fasulye yüklü tırın ısınan lastikleri alev aldı Lastiklerde başlayan yangın otoyol kenarındaki makilik alana sıçradı

Osmaniye’de seyir halinde olan tırın ısınan lastikleri alev aldı. Alevler kısa sürede tüm dorseyi sararken lastiklerde başlayan yangın otoyol kenarındaki makilik alana sıçradı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu alevler söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl’den Mersin’e kuru fasulye götüren Uğur Özdemir idaresindeki 33 DAD 96 plakalı tırın, TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolu Şekerdere viyadüğü civarında ısınan lastikleri alev aldı. Alevler kısa sürede tüm dorseyi sararken sürücü can havliyle kupayı dorseden ayırarak alevlerin kupaya ulaşmasına engel oldu. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.

Bu sırada dorseyi tamamen saran alevler otoyol kenarında bulunan makilik alan sıçradı. Orman İşlet Şefliğinden gelen destek ekiple beraber hem dorse hem de makilik alandaki alevler yaklaşık iki saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Yangında tırın dorsesi kullanılmaz hale gelirken tonlarca fasulyede zarar gördü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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