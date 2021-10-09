Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü Osmaniye’de avukatlık bürosunda buluştuğu eşi tarafından darp edilen kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti Olaydan sonra gözaltına alınan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Osmaniye’de boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi genç kadın, avukatlık bürosunda karşılaştığı eşi tarafından dövülerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, 29 Eylül tarihinde yaşandı. 23 yaşındaki iki çocuk annesi Meltem Goncagül, eşiyle boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra kadının eşi İbrahim Goncagül gelerek yaşanılan tartışma üzerine eşini darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kadın, önce ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine daha sonra hayati tehlike kaydıyla Gaziantep’e sevk edildi. 10 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Meltem Goncagül, hayatını kaybetti. Eşini darp ederek ölümüne sebep olan İbrahim Goncagül ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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