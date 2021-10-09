Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövülen Meltem, kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Osmaniye'de avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül tarafından dövüldükten sonra tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Meltem Goncagül'ün cenazesi helallik alınması için Esenevler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada bir süre bekletilen genç kadının cenazesi, daha sonra götürüldüğü Asri Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrnahim EMÜL
2021-10-09 14:52:57
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