TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Batman Petrolspor: 1

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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TFF 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Osmaniyespor FK, Batman Petrolspor’a 10 mağlup olarak evinde ilk yenilgisini aldı.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan xx, Yahya Kemal Yurtbilir xx, Şükrü Mert xx

Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal xx, Sinan Altınel xx, Burak Kara xx (Mehmet Fatih Ayık dk. 73 xx), Mehmet Sefa Etöz xx, Yavuz Koç xx, Ali Sinan Gayla xx (Muhammet Mustafa Gundak dk. 73 xx), Yağız Rüştü Aktaş xx (Ahmet Taner Çukadar dk. 73 xx), Mehmet Tolunay Gül xx (Ali Mevran Ablak dk. 80 xx), Onur Kızıltaş xx, Gökhan Lale xx, Umut Koray Öz xx

Batman Petrolspor: Cihan Şentürk xx, Abdulsamet Kırım xx, Erdi Bakırcı xx, Okan Toprak xx, Ali Kemal Başaran xx (Berkant Şahin Kök dk. 85 ?), Aykut Çift xx, Akın Akman xx, Ahmet Teker xx, Orhan Nahırcı xx (Umut Çakar dk. 59 xx), Samet Aydın xx (Ömercan Öndaş dk. 75 xx), İlyas Ural xx

Gol: Aykut Çift (dk. 66) (Batman Petrolspor)

Sarı Kartlar: Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK), Aykut Çift, Cihan Şentürk (Batman Petrolspor)

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