Sumbas'taki köy yollarında asfalt ve kilit parke çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sumbas'taki köy yollarında asfalt ve kilit parke çalışması

İHA

Sumbas'taki köy yollarında asfalt ve kilit parke çalışması

Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu.
2021 yılı KÖYDES kapsamında Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresince yapımına devam eden Alibeyli köyündeki asfalt yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmaların bir an önce bitirilip vatandaşların hizmete sunulmasını istediklerini belirten Kaymakam Taşkıran, “Kaymakamlık olarak sorumluluk sahamızdaki bütün yollara azami derecede önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Bunun için köy yollarımızda başlatılan asfaltlama ve kilit parke taşı yol yapım işini en kısa süre bitirip, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Çünkü yol demek medeniyet demektir. Yol demek dostluk demektir. Yol demek birlik beraberlik ve kardeşlik demektir. Yol demek insanların zenginleşmesi demektir. Bu nedenle Sumbas ilçemizin köy yollarının ve köyler arasındaki ara bağlantı yollarının her daim kullanılabilecek şekilde hazır olması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince öldürülmüş
YEREL HABERLER Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince ...
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Batman Petrolspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Batman Petrolspor: 1
Osmaniye’de gökyüzü renklendi Osmaniye’de “Yamaç Paraşütü Festivali” düzenlendi
YEREL HABERLER Osmaniye’de gökyüzü renklendi Osmaniye’de “Yamaç ...
Eşi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından darp edildikten sonra hayatını ...
Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövülen Meltem, kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi ...
Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövülen Meltem, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi ...
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü Osmaniye’de avukatlık bürosunda buluştuğu eşi tarafından darp edilen kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti Olaydan sonra gözaltına alınan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp ...
Osmaniye’de trafik yoğunluğu ve kontrol noktaları havadan denetlendi
YEREL HABERLER Osmaniye’de trafik yoğunluğu ve kontrol noktaları ...
Devlet Bahçeli‘ye memleketi Osmaniye’de ahde vefa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ahde vefa olarak memleketi Osmaniye’de çekimleri yapılacak olan “Baba Ocağı” adlı eserin klip çekimleri başladı
YEREL HABERLER Devlet Bahçeli‘ye memleketi Osmaniye’de ahde vefa MHP ...
Seyir halindeki tırın dorsesi yandı, alevler makilik alana sıçradı Osmaniye’de otoyolda seyir halinde olan kuru fasulye yüklü tırın ısınan lastikleri alev aldı Lastiklerde başlayan yangın otoyol kenarındaki makilik alana sıçradı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırın dorsesi yandı, alevler makilik ...
Osmaniye'de 5. Kitap Fuarı 22 Ekim'de açılıyor Fuarın bu yılki onur konuğu İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Yazar Selma Argon Ersoy olacak
YEREL HABERLER Osmaniye'de 5. Kitap Fuarı 22 Ekim'de açılıyor Fuarın ...
Osmaniye Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 76’sı tamamlandı Tamamlandığında bölgeye hizmet verecek olan, 50 bin 550 metrekare inşaat alanına sahip Osmaniye Devlet Hastanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde inşaatına başlanan 800 yatak kapasiteli 600 yataklı hastanenin 2022 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor
YEREL HABERLER Osmaniye Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 76’sı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.