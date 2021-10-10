Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyü civarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını açıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler durumu Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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