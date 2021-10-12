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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"7 Ocak Kurtuluş Bayramı" şiir yazma başvuruları başladı

İHA

"7 Ocak Kurtuluş Bayramı" şiir yazma başvuruları başladı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasına başvurular başladı.
Osmaniye Belediyesi’nin öncülüğünde kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde şiir yazma yarışması düzenlendi. 7 Ocak 1922’den bugüne gururla kutlanan ‘7 Ocak Kurtuluş Bayramı’nda şiir yazma yarışmasına tek kategoride Türkiye’nin her yerinden her yaşta vatandaşlar katılabilecek.
Katılımcıların şiirlerinde Millî Mücadele Zaferi’nin 100’üncü yılını, milli mücadeleyi, 7 Ocak Kurtuluş Bayramı’nın coşkusunu ve heyecanını, Osmaniye’nin kahramanlığını ve yiğitliğinin ifade edilmesi isteniyor.
Yarışmaya katılımda son başvuru tarihi 17 Aralık 2021 olarak belirlenirken katılım sağlayacak olanların eserlerini başvuru formuyla birlikte belirtilen tarihe kadar elektronik ortamda 100yilsiiryarisması@gmail.com adresine ya da Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edebilecekleri belirtildi.

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