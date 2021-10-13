Madeni yağ variline düşen kediyi işçiler kurtardı, oksijenli kabinde tedavi edildi

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'nde, filtre üretimi yapılan fabrikada madeni yağ variline düşen yavru sokak kedisi, işçiler tarafından kurtarıldı. Yağa bulanan kedi, özel şampuanlarla yıkanıp, yoğun oksijenli kabinde tedaviye aldı.
OSB´deki fabrikada madeni yağ variline düşen yavru kedi, işçiler tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi de fabrika işçileri tarafından yapılan kedinin üzerindeki yağ arıtılamayınca Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi´ne götürüldü. Burada veteriner hekim Ali Laçinbala'nın tedavi uyguladığı yavru kedi, üzerindeki yağ kalıntılarından arındırıldı. Daha sonra özel şampuanlarla yıkanan yavru sokak kedisi, oksijen kabininde gözetim altına alındı. Sürekli takibi yapılan kedi, 2 gün sonra kendisi beslenmeye başladı. Kedi, tamamen iyileştikten sonra sahiplendirilecek. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-10-13 16:38:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.