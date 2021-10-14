Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı Törende öğrencilere seslenen Samet Aybaba: "Vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun"

Teknik Direktör Samet Aybaba’nın isminin verildiği 'Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi' düzenlenen törenle açıldı. Törenin açılış konuşmasında öğrencilere seslenen Aybaba, "Vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun" çağrısında bulundu.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eski futbolcu ve Teknik Direktör Samet Aybaba’nın isminin verildiği 'Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi' okulun bahçesinde düzenlenen görkemli törenle açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi öğrencilerinin sergilediği halk oyunları ve Gençliğe Hitabe ve Gençliğin Ata’ya Cevabı oratoryosunun ardından protokolün katılımıyla temsili kurdele kesimi yapılarak açılış yapıldı.



Samet Aybaba: "Vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun"

Gençlere iyi bir spor eğitimi verip, iyi bir alt yapı ile hazırlandıklarında herkesle yarışır düzeye geleceklerini söyleyen Teknik Direktör Samet Aybaba, "Çocuklarımızı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı yetiştirmek zorundayız. Bu duyguları yaşamak ve yaşattırmak zorundayız. Kimse bu memleketin gençlerinin yetersiz olarak küçümsemesin. Onlara iyi bir spor eğitimi verip iyi bir alt yapı hazırladığımızda bizim evlatlarımız herkesle yarışır düzeyde olacaktır. Çünkü onlarda olan gücün ve potansiyelin fazlasıyla olduğuna inanıyorum. Eğitimden kast ettiğim sadece fiziksel bir eğitim değil. Bizler Atatürk’ün işaret ettiği zeki ve ahlaklı sporcular yetiştirmeliyiz. İyi bir karaktere ve iyi bir ahlaka sahip olmak zorundadır bireyler. Çünkü bu değerler onları taçlandırır. Gençlerimize evlatlarımıza şunu söylemek istiyorum. Vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun. Koşullar ne olursa olsun devletinizin yanında olun" diye konuştu.



Aydın Albak: "Spor lisesini açılışını yapacak olmanın sevincini yaşıyoruz"

Çocukların eğitim öğretim hayatının daha işlevsel olması için çalıştıklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Osmaniye için büyük bir eksiklik olarak bildiğimiz spor lisesini bugün burada açılışını yapacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün ilimiz genelinde 35’i aşkın spor kulübüyle çocuklarımızın eğitim hayatında daha işlevsel hale getirmeye çalışıyor okullarda sürdürülen sportif ve kültürel etkinliklerle yanarında olmalarına devam ediyoruz. Her çocuk olabilme yolunun iyi iyisi olabilme yolunda seçeneklere sahip olmalı buna sahip olduğunu eğitim alanının her anında hissetmeli ve seçtiği yolda ilerleyebilmek potansiyelinin tamamını ortaya çıkarabilmek için yeterli fırsata kavuşmalıdır" dedi.



Erdinç Yılmaz: "Başarılı sporcular yetiştireceğimize inanıyorum"

Spor lisesinin Türkiye’nin ve Osmaniye’nin gururu Samet Aybaba’nın ismiyle açıklarını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Göreve başladığımda en çok dile gelen hususlardan birisi bir spor lisesinin açılmasıydı. Hamdolsun bugün hep birlikte spor lisemizi açıyoruz. Türkiye’mizin de Osmaniye’mizin de çok kıymetli bir değer olan Samet Aybaba ismiyle açıyoruz. Ben inanıyorum ki öğrencilerimiz Samet Aybaba’yı hem okulda adını yaşatacak hem de kişiliğiyle sporda gösterdiği başarıyı inşallah kendileri de gösterecek. Böyle değerli bir ismin öğrencilerimizde o karakterin buluşmasını ve çok güzel başarılara imza atacak çok başarılı sporcular yetiştireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

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