Osmaniye'de 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Dereli köyünde, ilkokul ile ortaokulun yemekhanesinde tavuk ve pilav yiyen 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Dereli köyündeki İl Genel Meclisi İlkokulu ve İl Genel Meclisi Ortaokulu'nun yemekhanesinde, öğle saatlerinde tavuk ve pilav yiyip, ayran içen 29 öğrenci fenalaştı. Yöneticilerin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-10-15 15:48:27



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