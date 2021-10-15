Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şahıstan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün PKK/KCK PYD/YPG terör örgütlerine yönelik koordineli olarak başlattığı çalışmalar neticesinde Osmaniye merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve Adana’da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu M.M., A.G., A.B., İ.M.G. ve M.M. isimli şahsılar gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.M. ile A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.B., İ.M.G. ve M.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.