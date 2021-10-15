Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şahıstan 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün PKK/KCK PYD/YPG terör örgütlerine yönelik koordineli olarak başlattığı çalışmalar neticesinde Osmaniye merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve Adana’da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu M.M., A.G., A.B., İ.M.G. ve M.M. isimli şahsılar gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.M. ile A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.B., İ.M.G. ve M.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.