Osmaniye’de korona virüs denetimi

Korona virüs vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye’de Covid19 denetimleri Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen insidans haritasında 100 binde 150,94 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde esnafları ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, tedbirlerin gevşetilmemesini istedi.
Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve vatandaşlarımızdan tedbirleri asla gevşetmemelerini ve aşı süreçlerini en kısa sürede tamamlamalarını istiyorum. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplumumuzun sağlığı için hep birlikte bu mücadeleye devam edelim” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.