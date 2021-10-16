Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, KadirliOsmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında meydana geldi. Mehmet P. idaresindeki otomobil, KadirliOsmaniye yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 1’i kadın 6 kişi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri kazazedeleri otomobil içerisinden çıkardı. Olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 yaralı tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü Mehmet P., araçta yolcu olarak bulunan Hakan Bülbül ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Aynı kazada yaralanan Mehmet Bülbül ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi Kadirli Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

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