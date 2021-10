Osmaniye’de DEAŞ operasyonu Gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Osmaniye’de DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Suriye’de bulunduğu süre içerisinde bomba uzmanı olarak faaliyet göstermiş Suriye uyruklu H.Ş., DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunmuş Suriye uyruklu A.S. ve E.T. ile isimleri öğrenilemeyen 3 şüpheli şahıs daha olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıstan H.Ş., A.S. ve E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

