Osmaniye´de DEAŞ ve PKK/YPG operasyonuna 3 tutuklama

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de jandarmanın terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ´a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ ve PKK/YPG´ye yönelik yaptığı çalışmada, 6 kişinin Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suriye'de PKK/YPG´nin bomba uzmanı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Suriyeli H.Ş., DEAŞ terör örgütünde silahlı eyleme karıştığı tespit edilen yine aynı ülke vatandaşı A.S. ve E.T., tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-10-18 16:57:27



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