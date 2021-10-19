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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de 5. Kitap Fuarı cuma günü kapılarını açıyor

İHA

Osmaniye’de 5. Kitap Fuarı cuma günü kapılarını açıyor

Osmaniye Belediyesi tarafından 2231 Ekim tarihleri arasında bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Kitap Fuarı cuma günü açılıyor.
Geçtiğimiz yıl Covid19 salgını nedeniyle yapılamayan ve 2019 yılında 105 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı 2231 Ekim tarihleri arasında 5. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. Söyleşi programları ile birlikte çocuklara özel programlar düzenlenecek olan Kitap Fuarında, yüzlerce yazar ve binlerce kitap okuyucularıyla buluşacak. Masal Park yanında 3 bin 400 metrekarelik kapalı alanda 10 gün boyunca 09.3020.30 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak. Fuar süresince düzenlenecek tüm söyleşi etkinlikleri fuar alanına kurulacak salonda ücretsiz olarak yapılacak. Fuarın onur konuğu Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argun, açılış töreninde ‘Dedem Mehmet Akif Ersoy’ isimli söyleşi gerçekleştirecek.
Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarı’nın teması, Covid19 nedeni ile uzun zamandır okullarından ayrı kalan öğrenciler için ‘Çocuk ve Kitap’ olarak belirlendi. Okullardan öğrenciler belediye ekiplerince ücretsiz olarak fuar alanına taşınacak ve çocuklar için özel etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca fuar kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce şair ve yazarın katılacağı Kitap Fuarı’nda yazarlar okuyucuları ile yayınevlerinin stantlarında bir araya gelerek kitaplarını imzalayacaklar. Osmaniye’nin değeri olan yerel yazarlar ise belediye tarafından kurulan stantlarda okuyucularla buluşacak.
Türk Dil Kurumu’nun da (TDK) stant açarak yayınlarını Osmaniye halkının beğenisine sunacağı fuarda Selma Argon Ersoy, Varol Yaşaroğlu, Tolga Akpınar, Bestami Yazgan, Mehmet Yıldız, Ömer Tuğrul İnançer, Akademisyen Anne Saniye Bencik Kangal, Kemal Sayar, Talha Bora Öge, Kahraman Tazeoğlu gibi birçok yazar okuyucularıyla bir araya gelecek.

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