Osmaniye’de zeytin hasadı sazlı türkülü başladı Zeytin hasadına katılan Vali Erdinç Yılmaz, “Sayın Valim Hoş Geldiniz” türküsünü dinledikten sonra işçilerin arasına karışarak zeytin hasadı yaptı

Osmaniye’nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan zeytinde hasat sazlı türkülü başladı. Zeytin hasadına katılan Vali Erdinç Yılmaz, “Sayın Valim Hoş Geldiniz” türküsünü dinledikten sonra üreticilerin arasına karışarak zeytin hasadı yaptı.

Osmaniye’nin tarım ürünleri arasında yer fıstığından sonra ikinci ürün olarak yerini alan zeytin hasadı başladı. Toprakkale ilçesinde düzenlenen hasat programına katılan Vali Erdinç Yılmaz, sazla karşılandı. Kadın Ozan Hatice Abul tarafından seslendirilen “Sayın Valim Hoş Geldiniz” türküsünün dinlenmesinin ardından hasat başlatıldı. Osmaniye’de 5 Milyon zeytin ağacı bulunduğu ve yıllık 84 bin ton üretim yapıldığı bilgisini veren Vali Erdinç Yılmaz, eline aldığı tırmıkla hasat yapan üreticilerin arasına karıştı. Tırmıkla bir süre zeytin hasadı yapan Vali Yılmaz, üreticilere bereketli hasat dileyerek hasat bölgesinden ayrıldı.

Osmaniye’nin coğrafi yapısı ve iklimin zeytine lezzet kattığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Zeytincilik Osmaniye’mizde çok gelişiyor, talep de çok. Şu anda yaklaşık 5 Milyon zeytin ağacımız var. 84 bin ton yıllık üretim yapılıyor. Osmaniye’nin coğrafi yapısı, iklimi, bulunduğu konum zeytinlerimizi çok lezzetli hale getiriyor. Zeytinlerimiz doğal, müdahale olmadan üretiliyor. İnanıyorum ki Osmaniye zeytini ileride gerçekten çok önemli yer tutacak” diye konuştu.

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