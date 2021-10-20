Otobüsün altında kalan motosikletli hayatını kaybetti Fren yapan otomobile çarpmamak için motosikleti ile manevra yapan şahıs, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Osmaniye’de Akyar köyü ışıklarında fren yapan otomobile çarpmamak için motosikleti ile manevra yapan şahıs, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.



Kaza, merkez Akyar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 ABT 320 plakalı otomobil sürücüsü ışıklarda durmak için ani fren yaptı. Bu sırada Ömer K. idaresindeki 80 GZ 875 plakalı motosiklette fren yapan otomobile arkadan çarpmamak için otomobilin sağ tarafına doğru manevra yaptı. Motosiklet sürücüsü, manevra yaptığı esnada arkadan gelen 80 J 0001 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün altında kaldı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ömer K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaza sonrası olay yerine gelen Ömer K.’nın yakınları, yerde yatan adamın cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ömer K., olay yerinde bekletilen cenaze aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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