Kaza yapan otomobilden uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kovalama sonucunda elektrik trafosuna çarparak duran otomobilde yapılan aramada 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Şahsın evinin çevresinde çalışma yapan ekipler, şahsın otomobili ile adresinden çıktığını fark etti. Otomobili takibe alan ekipler bir süre sonra sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan M.A. kısa süreli kovalamaca sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı. Daha sonra yaya olarak kaçmaya başlayan M.A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın otomobilinde yapılan aramada 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonun devamında belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 119.06 gram esrar, 46.18 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemelerinin ardından M.A., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adliyeye sevk edilecek.

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