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Osmaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü

İHA

Osmaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Çatak köyü Bozseki mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Dumanları fark eden köylüler durumu Düziçi Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman İşletme ekiplerinin karadan ve havadan erken müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan yanarak zarar gördü.

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