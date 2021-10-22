Sanayi Sitesi'nde korona virüs denetimi

Osmaniye'de korona virüsle mücadele kapsamında Küçük Sanayi Sitesi’nde denetim yapıldı. Denetimlerde esnafı ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen insidans haritasında 100 binde 172,45 oranla geçen haftaya göre vaka sayılarında artış yaşanan Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili ve Bilgi İşlem Şube Müdürü Muhammed Yunus Taş ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerinde aşının önemine dikkat çeken Vali Yılmaz, salgınla mücadelede tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini söyledi.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Sanayi esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmeliyiz. Bu hususta öncelikle tedbirlere uymamız ve aşımızı olmamız gerekiyor. 12 yaş ve üzerindeki çocuklarımızın bir an evvel aşı olmalarının da gerekliliği ortada. Çünkü şu anda gençlerimiz ve çocuklarımız arasında çok yayılıyor maalesef. Bunu durdurabilmek için öncelikle tedbirlere hassasiyetle uymamız ve mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

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