Amanoslar'daki PKK operasyonunda jeneratör ve yaşam malzemesi ele geçti

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de jandarmanın Amanoslar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, benzinli jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, 21 Ekim'de Amanoslar bölgesinde 'ara, bul, yok et' taktiği ile 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu düzenledi. Erzak köpeği 'Org'un da kullanıldığı operasyonda, PKK´lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta 1 benzinli jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-10-22 12:28:33
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