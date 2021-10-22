Osmaniye’de ‘Kitap Fuarı’ kitapseverlere kapılarını açtı Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Kitap Fuarı’ görkemli bir törenle kitapseverlere kapılarını açtı Fuarın onur konuğu olarak açılışa katılan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argun, 'Dedem Mehmet Akif Ersoy' isimli söyleşi gerçekleştirildi

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Kitap Fuarı’, görkemli bir törenle kitapseverlere kapılarını açtı. Fuarın onur konuğu olarak açılışa katılan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argun, ‘Dedem Mehmet Akif Ersoy' isimli söyleşi gerçekleştirdi.

Geçen yıl Covid19 salgını nedeniyle yapılamayan ve 2019 yılında 105 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı 5. kez düzenlenen törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Söyleşi programları ile birlikte çocuklara özel programların düzenleneceği kitap fuarında, yüzlerce yazar ve binlerce kitap okuyucularıyla buluşacak. Masal Park yanında 3 bin 400 metrekarelik kapalı alanda 10 gün boyunca 09.3020.30 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak olan fuarda tüm söyleşi etkinlikleri ücretsiz olarak yapılacak.

Törenin açılış konuşmasını yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Pandeminin etkisiyle uzaktan çalışma metodu içerisinde okulların kapanmasıyla da öğrencilerimizin yüz yüze eğitimden uzak kalması sebebiyle dünyada insanlar arasında sosyalleşme koptu. Sosyalleşmenin kopması neticesinde insanlar tek başlarına bir sandalyenin üzerinde bilgisayarla baş başa kaldılar. Özellikle çocuklarımız bu süreçten oldukça etkilendiler. Etkilenilen bu süreç içerisinde dünyaya bu amaçla yönetmeye çalışan bu sektörün temsilcileri çocukları son zamanlarda televizyonlarda izliyorsunuz ölümcül derecede etkili bir takım oyunları cezbederek onları kendilerinin yönetebildiği her türlü davranışı yaptırabildiği hatta ölümü bile yaşatabildikleri bir toplum oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir yapı içerisinde geldiğimiz an itibariyle çocuklarımızın artık sosyalleşmeye daha fazla birbirleri ile olan münasebetlerini arttırmaya bunu yaparken de çok daha fazla okumaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. İşte kitap fuarı bu amaçla yapılıyor bu amaçla kuruluyor” dedi.

Konuşmasına teşekkürle başlayan Vali Erdinç Yılmaz, “Öncelikle gelenekselleşmiş bir hal aldığını gördüğümüz Osmaniye 5. Kitap Fuarının yapılmasını sağlayan kıymetli belediye başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum. Şunun artık hepimiz farkındayız. Dünyayı doğru okuyabilmek için doğru anlayabilmek için doğru kararlar verebilmek için çocuklarımızın geleceğe daha sağlıklı ve güvenle bakabilecek şekilde yetişmeleri için hepimizin yediden yetmişe kitap okuması gerekiyor” diye konuştu.

Fuarın onur konuğu olarak açılışa katılan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argun, ‘Dedem Mehmet Akif Ersoy' isimli söyleşinin gerçekleştirilmesinin ardından protokol üyelerinin fuar alanını gezmesi ile tören sona erdi.

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